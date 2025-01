Milano, 14enne minaccia di uccidersi in metro: salvata dai carabinieri

Il militare della centrale operativa hanno aperto un dialogo con la giovane, tenendola al telefono per oltre 8 minuti, in attesa dell’arrivo di due equipaggi inviati sul posto che l'hanno rassicurata e affidata alla famiglia

Un intervento tempestivo e coordinato dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile ha evitato il peggio nella mattina del 7 gennaio a Milano, quando i militari dell'Arma, in collaborazione con gli operatori della Centrale Operativa, hanno soccorso una ragazza di 14 anni alla fermata metropolitana Garibaldi. La giovane, in preda a una crisi emotiva, aveva chiamato il numero di emergenza 112, esprimendo intenzioni autolesive tali da far pensare a un rischio di suicidio. Il militare in servizio presso la centrale operativa ha immediatamente instaurato un dialogo con la ragazza, mantenendola al telefono per oltre otto minuti.