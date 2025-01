Livorno, giovane medico muore per lastra di metallo scivolata tir

L'auto nera di Marco Giannini è stata trovata nel canale scolmatore e quando i vigili del fuoco sono arrivati poco prima delle 8, era ormai chiaro che per lui non c’era più nulla da fare. Il corpo del medico 38enne di Forcoli è stato estratto con difficoltà dall’auto accartocciata e coperta di fango. A pochi metri di distanza, il pesante lastrone di metallo che lo ha fatto volare oltre il guardrail per poi precipitare per una decina di metri. Giannini lavorava da anni all’Unità Farmaci Antiblastici di Livorno, preparando farmaci per la chemioterapia.

Le indagini

La polizia stradale sta cercando di capire come e perché il monolito, di diverse tonnellate, si sia staccato dal pianale, abbia superato la barriera di cemento e sia finito sulla carreggiata opposta. Per tutta la mattinata sono stati effettuati i rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente. Giannini era diretto alla farmacia dell’ospedale di Livorno per il turno di lavoro quando la sua auto è stata colpita ed è letteralmente decollata nel vuoto. L’allarme è stato dato dagli automobilisti di passaggio in un momento di traffico intenso. Sul posto sono arrivate un’ambulanza della Pubblica Assistenza di Collesalvetti, un’automedica della Misericordia di Cenaia e i vigili del fuoco, intervenuti anche con un’unità di sommozzatori per il recupero del corpo. Il governatore Eugenio Giani ha espresso il suo cordoglio: "La Toscana si stringe nel dolore per la tragica scomparsa del dottor Marco Giannini. Era una persona di grande valore, un punto di riferimento per i giovani specializzandi del nostro sistema sanitario".