Zone a vigilanza rafforzata anche a Roma da oggi e per i successivi due mesi nelle aree dell'Esquilino e del Tuscolano lo prevede un'ordinanza firmata oggi dal prefetto Lamberto Giannini. Previsto in queste zone il divieto di stazionamento "ai soggetti che assumano atteggiamenti aggressivi, minacciosi o insistentemente molesti" e risultino già segnalati all'autorità giudiziaria per una serie di reati. Per i trasgressori si dispone l'allontanamento.

Nell'ordinanza si fa presente che a Roma sono stati potenziati i servizi per il presidio del territorio in occasione del Giubileo. Ma in alcune zone permangono "alcune aree caratterizzate da problematiche di criminalità predatoria e spaccio" dove "è necessario assicurare sempre più efficaci misure di contrasto finalizzate a garantire la piena fruibilità degli spazi pubblici da parte dei cittadini e dei turisti". Con l'Anno santo si è reso necessario potenziare la sicurezza in alcune aree, come la stazione Termini in primis e ciò ha comportato lo spostamento delle persone responsabili delle attività illecite in aree vicine, come le zone limitrofe alle stazioni Termini e Tuscolana. Proprio in queste aree si intende promuovere "un'azione ancora più incisiva e dinamica" per contrastare la criminalità. L'ordinanza indica quindi che nelle zone indicate è previsto il divieto di stazionamento alle persone responsabili di attività illegali disponendone l'allontanamento.