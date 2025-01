Roma, entro pochi giorni Termini e Esquilino zona rossa

Per aumentare ulteriormente i livelli di sicurezza nella Capitale, entro pochi giorni si procederà con la realizzazione di una "zona rossa" alla stazione Termini e al quartiere Esquilino. Lo confermano fonti del Viminale, segnalando come comunque sia già stato significativamente aumentato il livello di presenza delle forze dell'ordine nell'area e nelle altre stazioni di Roma. Per "zona rossa" - lo ricordiamo - si intende un'area urbana dove viene vietata la presenza di soggetti pericolosi o con precedenti penali, con il prefetto che potrà, quindi, disporne l'allontanamento.