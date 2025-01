Epifania 2025, cosa fare a Roma: gli eventi in programma

Le città italiane festeggiano ognuna con eventi sia tradizionali che culturali, compresa la dinamica Capitale. In questa giornata, sia gli adulti che i bambini troveranno eventi adatti a loro per divertirsi e salutare le vacanze natalizie in vista del ritorno a scuola o al lavoro

Parlando di Befana a Roma non si può non partire da Piazza Navona, vero palcoscenico di emozioni, con un ricco programma di eventi e attività dedicati a grandi e piccini. I visitatori possono passeggiare tra i tradizionali mercatini, scoprire prodotti artigianali, idee regalo originali e gustare specialità gastronomiche che esaltano l’atmosfera delle festività. Anche quest’anno Biblioteche di Roma sta animando la piazza con attività culturali e ricreative per bambini e famiglie. Non mancano la musica della Banda della Polizia Locale di Roma Capitale, il teatrino dei burattini, la storica giostra dei cavalli e altre animazioni.

La discesa della Befana

La mattina del 6 gennaio è in programma la tradizionale discesa della Befana, grazie al prezioso supporto dei Vigili del Fuoco, preceduta dall’esibizione della Banda Musicale dei Vigili del Fuoco, che concluderà la giornata con note di festa e coinvolgenti brani natalizi.