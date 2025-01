Cyberterrorismo, pedopornografia e frodi online: il report 2024

Gli ultimi dati tema Cybersecurity non rassicurano le autorità competenti, che nel 2024 hanno dovuto lottare maggiormente contro le sezioni di Cyberterrorismo, pedopornografia online e truffe e frodi online. Nel corso del 2024 sono stati censiti molteplici spazi di natura estremista, un monitoraggio che ha consentito di svolgere un Rad, Referral Action Day, sotto la protezione di Europol. Inoltre, da quanto è emerso dal report annuale della Polizia postale, si è arrivati al monitoraggio di oltre 290mila contenuti web, il 63% in più rispetto all'anno precedente dei quali 2.364 oscurati. Secondo la Sezione Cyberterrorismo per la sicurezza cibernetica, il monitoraggio della rete in contrasto al terrorismo internazionale di matrice religiosa e politica e quello di eversione nazionale di estrema destra, risulta “essenziale per la precoce individuazione di minacce e per la corretta gestione dell'ordine e la sicurezza pubblica”.