Taranto, nascondeva botti in una bara: 27enne arrestato

Tutto il materiale esplodente è stato preso in consegna dal personale del Nucleo Artificieri per la successiva distruzione

Aveva nascosto in una bara, all'interno di un'agenzia funebre, un ingente quantitativo di artifici pirotecnici che prelevava di volta in volta, su richiesta dei clienti, vendendoli su un banchetto all'esterno del locale. Per la detenzione illegale del materiale esplodente un 27enne tarantino è stato arrestato e posto ai domiciliari dalla polizia. Gli agenti della sezione Falchi della Questura sono intervenuti ieri bloccando il giovane e sequestrando circa 20 kg di botti artigianali, privi di etichettatura, custoditi nella bara. Tutto il materiale esplodente è stato preso in consegna dal personale del Nucleo Artificieri per la successiva distruzione.