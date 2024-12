Torino, incendio in appartamento: muore una 25enne

A causare il decesso con ogni probabilità l’asfissia. Altre due persone che si trovavano nell’abitazione sono state trasportate in ospedale. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, la Polizia e i Vigili urbani

Una ragazza di 25 anni è deceduta questa notte a Torino nell’incendio di un appartamento in un palazzo del centro città. A causare il decesso con ogni probabilità l’asfissia. Altre due persone che si trovavano nell’abitazione sono state trasportate in ospedale. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, la Polizia e i Vigili urbani. Ancora da accertare le cause del rogo anche se dai primi rilievi sembra che a originare le fiamme sia stato un corto circuito. L’appartamento è stato giudicato inagibile.