Perché nel 2024 si sono ridotti gli sbarchi dei migranti

Circa 66mila persone sono sbarcate in Italia quest’anno, contro le oltre 150mila del 2023. L’avvocata Maria Cristina Romano, coordinatrice per l’Italia della Rete giuridica europea sull’asilo, spiega a Sky tg24 Insider le ragioni del calo dei flussi. Da un lato ci sarebbero gli accordi dell’Europa con i Paesi di origine e di transito, dall’altro “l’assegnazione dei porti lontani alle ong che allunga i tempi dei soccorsi in mare. Non sappiamo con precisione neppure quanti siano i morti”