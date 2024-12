Palermo, tiene in casa il cadavere del padre per ritirare la pensione

Un uomo avrebbe mummificato e conservato in casa il cadavere del padre novantenne, morto circa un anno fa, con lo scopo di continuare a riscuoterne la pensione. La vicenda è accaduta a Ventimiglia di Sicilia, in provincia di Palermo, e ad accorgersi della salma sarebbero stati alcuni familiari che erano andati a trovare l’anziano per le festività natalizie. Il corpo era posto in una cassa per le cremazioni ed avvolto in un piumone. Sul luogo sono intervenuti immediatamente i carabinieri e i militari, dopodiché l’abitazione è stata sottoposta a sequestro giudiziario e gli investigatori hanno ascoltato i familiari per tentare di ricomporre i tasselli dell’accaduto. Aperta un’inchiesta coordinata dai magistrati della procura di Termini Imerese, che hanno disposto l'autopsia sui resti; si cerca ora di rintracciare il figlio, del quale si sono perse le tracce.