Codice della Strada, diffida a governo pazienti in cura con cannabis

I pazienti in terapia con cannabis temono di guidare e non senza motivo. Dal 14 dicembre, in base all’articolo 187 del nuovo Codice della Strada, rischiano la sospensione della patente per due anni, una multa fino a 6.000 euro e fino a un anno di arresto. Per questo, hanno inviato una diffida al governo (coinvolgendo i ministeri della Salute, dei Trasporti e della Giustizia), alla Camera e al Senato, chiedendo con urgenza la convocazione di un tavolo tecnico entro il 20 gennaio. Lo scopo è discutere possibili deroghe che permettano ai pazienti in cura con THC e CBD, i principi attivi della cannabis, di guidare senza timore di sanzioni. Se il governo ignorerà la richiesta, migliaia di pazienti sono pronti a lanciare una class action per chiedere risarcimenti per i danni fisici e morali subiti.