Madri senza dimora, il dramma delle donne con figli senza casa

Un fenomeno sottostimato e raramente raggiunto dalle statistiche. In Italia, le donne homeless sono il 32 per cento del totale. Ma non è un dato uniforme. In Campania, per esempio, le donne senza dimora sono quasi il 50 per cento, secondo gli ultimi dati Istat. E non ci sono abbastanza strutture per ospitare, ad esempio, le madri in difficoltà e i loro figli, una categoria di persone particolarmente vulnerabile, in un quadro di aumento della povertà