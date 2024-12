Istat: 8 persone transgender su 10 subiscono aggressioni sul lavoro

Secondo un’indagine Istat in collaborazione con l’Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali, otto persone transgender su dieci subiscono forme di micro aggressione sul lavoro. Si tratta di frasi denigratorie pronunciate ripetutamente o insulti sottili diretti alle persone, spesso in modo automatico o inconscio. Il 50% degli intervistati ha dichiarato di aver vissuto almeno un evento di discriminazione nella ricerca di lavoro per motivi legati all'identità di genere, ed il 46,4% ha scelto di non partecipare a un colloquio a causa dei pregiudizi che ne avrebbero condizionato negativamente l'esito. Il 40,6% con un lavoro dipendente dice di avere stato escluso o penalizzato, mentre 23% parla di aggressioni violente. Tali eventi si verificano anche nell’ambiente scolastico, dove il 66% delle persone trans o non binarie con un’identità di genere esplicitamente riconoscibile si è sentita emarginata a scuola o all'università.