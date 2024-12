Milano, investe su strisce mamma e figlio disabile e scappa: arrestato

È successo nel pomeriggio di venerdì, intorno alle 14.30, in via Enrico De Nicola, in zona Barona. La donna e il figlio, la cui carrozzina è andata distrutta nell'incidente, sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale Niguarda

Ha travolto sulle strisce pedonali una donna e suo figlio disabile di 13 anni, trasportato in carrozzina, e poi è fuggito. È successo nel pomeriggio di venerdì 20 dicembre, intorno alle 14.30, a Milano, in via Enrico De Nicola, in zona Barona.

A seguito dello scontro con l'utilitaria grigia, la madre, una 39enne, è stata sbalzata di qualche metro. L'automobilista, un 61enne di origine egiziana - a quanto emerge dalle prime ricostruzioni dell'incidente - si sarebbe inizialmente fermato e, dopo aver guardato da vicino la donna stesa per terra, si sarebbe allontanato velocemente. Rintracciato grazie alle telecamere e ai testimoni dagli agenti della polizia locale, il 63enne è stato arrestato per omissione di soccorso. Mamma e figlio, la cui carrozzina è andata distrutta nell'incidente, sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale Niguarda.