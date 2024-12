Camion di bestiame si ribalta a Trieste, morti diversi animali

Un camion che trasportava capi di bestiame, per cause ancora da accertare, si è ribaltato sul manto stradale. Nell'impatto diversi animali sono finiti sull'asfalto e sono morti, altri invece sono rimasti gravemente feriti, mentre altri ancora sono liberi lungo il tratto della carreggiata. L’incidente è avvenuto sulla Strada Statale 22 in direzione Trieste, all'altezza dell'ospedale Cattinara. Illesi i due autisti dei camion. Sul posto l’intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Trieste, la Polizia stradale, Anas e il 118.

I disagi

I Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente con due squadre supportate da un’autogrù e dal funzionario di guardia. Le operazioni sono ancora in corso e mirano a mettere in sicurezza la zona, recuperare gli animali e rimuovere i camion per ripristinare la viabilità. L’intervento si presenta particolarmente delicato a causa della presenza degli animali feriti e liberi, che rappresentano un ulteriore rischio per la sicurezza stradale. L’incidente ha causato gravi disagi alla circolazione sulla Strada Statale 22, con rallentamenti e blocchi che coinvolgono l’intera area. Ancora da chiarire le cause che hanno portato al ribaltamento del mezzo.