I compiti per le vacanze servono anche a Natale?

Gli alunni italiani sono tra quelli che trascorrono più tempo sui libri, fuori e dentro l’aula. Ma i risultati di apprendimento non sono dei migliori. Per questo, i dirigenti chiedono linee più chiare e i docenti tentano di alleggerire il carico. “A Natale non servono compiti: provate invece a togliere il cellulare, trascorrere qualche ora in famiglia o con gli amici e annoiatevi” è il suggerimento di Sandro Marenco, docente in un istituto tecnico di Alessandria e “social prof” su TikTok