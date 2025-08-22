Esplora tutte le offerte Sky
Quanti giornalisti ha ucciso davvero Israele dall'inizio della guerra?

Gianluca De Feo

Gianluca De Feo

Youtrend

La morte di sei giornalisti di Al Jazeera, provocata lo scorso 10 agosto da bombardamenti dell'esercito di Tel Aviv sulla Striscia, ha suscitato scalpore in tutto il mondo. I numeri sui reporter uccisi da Israele variano a seconda delle fonti, ma tutti concordano sul fatto che in nessun luogo del mondo, come in Palestina, i giornalisti sono in pericolo di vita

