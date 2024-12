Ma i treni italiani sono davvero così in ritardo?

Secondo la ong T&E, Trenitalia sarebbe la migliore compagnia d’Europa. L’azienda non eccelle né per il prezzo dei biglietti né per l’affidabilità dei viaggi, che nello studio contano al pari degli sconti per le categorie protette e della facilità di prenotazione per i clienti, voci su cui invece i voti sono positivi. I dati ufficiali dell’operatore non permettono distinzioni fra treni arrivati puntuali o con 59 minuti di ritardo. Cosa dicono dunque questi documenti?