Periferie, l'educatore: "Dove c’è degrado bisogna seminare bellezza"

Abbiamo incontrato Don Claudio Burgio, fondatore della comunità di accoglienza per giovani che hanno commesso reati. "In questo momento ce ne sono sette che hanno commesso un tentato omicidio - spiega - La prima cosa è cercare di conoscere la persona e la sua storia. È fondamentale capire il contesto in cui è maturato il reato. A quel punto puntiamo sull’assunzione di responsabilità. Questo significa che ognuno di loro deve fare un passo indietro rispetto alla sofferenza che porta con sé". Le storie