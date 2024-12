Materia Grigia, confronto su cittadinanza, integrazione e migrazione

Dalla legge di cittadinanza all'integrazione, fino alla gestione dei flussi migratori. Sono questi i temi protagonisti della seconda puntata di “ Materia Grigia ”, il talk di confronto di Sky TG24 condotto da Fabio Vitale, con la cura editoriale di Roberto Palladino, andata in onda lunedì 9 dicembre alle 20.40 . Il programma, a cadenza mensile, si propone come uno spazio di dibattito approfondito sulle principali questioni d'attualità. Gli ospiti della seconda puntata sono Francesco Giubilei , presidente della Fondazione Tatarella, e Insaf Dimassi , ricercatrice dell'Università di Bologna e attivista. Al centro del confronto, uno dei focus più dibattuti degli ultimi anni: dall'attuale legge di cittadinanza all'ipotesi di un ampliamento dello ius soli con lo ius scholae ( GUARDA LA SECONDA PUNTATA )

I temi protagonisti della seconda puntata

Tra i temi affrontati in studio anche l'integazione, in particolare quella degli italiani di seconda e terza generazione, e la gestione dei migranti. La parte conclusiva della puntata è dedicata ai sondaggi condotti dall'istituto YouTrend per comprendere la posizione dell'opinione pubblica italiana sul fenomeno e, attraverso i dati, fornire un'analisi obiettiva del consenso o dissenso sull'argomento. “Materia Grigia” va in onda ogni mese su Sky TG24 ed è sempre disponibile ondemand.