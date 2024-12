Nettuno, 43enne ucciso con una coltellata al petto dall'ex compagna

Una lite tra ex è finita a coltellate a Nettuno e con la morte di un 43enne. È successo nella serata di venerdì, verso le 22, in via Bachelet. A perdere la vita, secondo quanto riporta il Messaggero, è stato Gianluca Monaco, che gestiva un bar-ristorante ad Anzio, sempre sul litorale sud di Roma, e aveva un figlio con la ex compagna. La donna si sarebbe costituita al termine del delitto. Sul posto oltre ai sanitari del 118 sono giunti i carabinieri della compagnia di Anzio, coordinati dalla procura di Velletri.