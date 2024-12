Le prime pagine dei quotidiani di oggi 6 dicembre: la rassegna stampa

Il caos politico in Francia, in crisi dopo la caduta del governo Barnier e con Macron che ha parlato alla Nazione. E poi, ancora, la caccia al killer che ha ucciso un super manager negli Stati Uniti, la decisione del Tar della Liguria secondo cui è illegittimo l'affidamento alla Rai del Festival di Sanremo, ma "serve una gara" e la ripresa del campionato in Serie A dopo i sorteggi del Mondiale per Club. Questi i temi principali sulle prime pagine dei quotidiani, oggi in edicola