Stelle di Natale Ail nelle piazze d'Italia, dove e quando trovarle

Il 6, 7 e l’8 dicembre tornano nelle piazze italiane le Stelle di Natale dell’Ail, Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma. Era il 1989 quando, grazie all'intuizione della Presidente di Ail di Reggio Calabria, furono vendute le prime 500 Stelle di Natale per acquistare dei macchinari necessari all’ematologia locale. L’idea fu riconosciuta e apprezzata e quattro anni più tardi scesero in piazza anche le altre Sezioni Ail. Le Stelle di Natale coloreranno oltre 4.800 piazze italiane. L'iniziativa posta sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica è giunta alla sua 36esima edizione. Si rinnova così lo storico appuntamento promosso da 55 anni al fianco dei pazienti ematologici e delle loro famiglie.

"Sogni di cioccolato"

Anche quest’anno, oltre alla tradizionale pianta natalizia, fiore simbolo del Natale, in molte piazze italiane si potrà ricevere la dolce stella “Sogni di cioccolato Ail”, cioccolato finissimo al latte e fondente con nocciole IGP Piemonte, a fronte di una donazione minima di 13 euro. Con le stelle di Natale e i Sogni di cioccolato Ail, raddoppia l’impegno a favore della ricerca scientifica e dell’assistenza ai pazienti con tumore del sangue in tutta Italia. Per sapere in quali piazze italiane trovare i 17.000 volontari dell’Ail dal 6 all’8 dicembre visitare il sito ail.it o chiamare il numero 06-70386060 (attivo dal 3 dicembre, ore 9-17).