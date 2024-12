La casa di Peppino Impastato finisce all'asta

E' diventata uno dei simboli della lotta a Cosa nostra la casa di Peppino Impastato , appena cento passi da quella di Tano Badalamenti, il capomafia di Cinisi, condannato all'ergastolo per avere ordinato l'omicidio, commesso il 9 maggio del 1978, del militante di Democrazia proletaria, colpevole di dileggiare e denunciare attraverso radio aut i mafiosi del paese. Nel tempo quella casa è stata trasformata in un luogo della memoria dal fratello di Peppino, Giovanni, meta di migliaia di persone. A marzo del prossimo anno la "Casa Memoria Peppino e Felicia Impastato" finirà all'asta. A disporlo è stato il tribunale di Palermo che ha dato incarico a un curatore fallimentare di occuparsi della vendita dell'immobile e dell'archivio storico di Peppino Impastato. La decisione del giudice è l'epilogo di un vecchio e lungo contenzioso tra Giovanni Impastato, proprietario dell'immobile ereditato dopo la scomparsa vent'anni fa della madre Felicia, e l'attore-cabarettista Dario Veca.

Resa celebre dal biopic I Cento Passi

La casa di corso Umberto I, diventata famosa in tutta Italia anche dopo il film I Cento Passi, era stata pignorata tre anni fa perché Giovanni Impastato non aveva pagato un debito di 130mila euro nei confronti di Veca, che tra le altre cose aveva anche recitato nel film di Marco Tullio Giordana sul fratello Peppino. Una storia che risale al lontano 2000 quando l'attore aveva firmato con Impastato un preliminare per l'acquisto di un immobile a Cinisi, che si era trasformato in un contenzioso culminato appunto con un debito non pagato, sfociato nel pignoramento di alcuni beni di Impastato, tra cui la "Casa Memoria".