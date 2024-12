Affitti brevi, a Roma la polizia rimuove le keybox dal centro

In questi giorni a Roma la polizia ha iniziato l'opera di rimozione delle keybox, le cassettine per le chiavi utilizzate sempre più di frequente dai gestori di alloggi turistici per consentire ai clienti di accedere all’appartamento tramite un codice, senza necessariamente incontrare il proprientario. Di recente, una circolare del ministero dell’Interno aveva reso obbligatorio per le strutture ricettive fare di persona le procedure di check-in, rendendo di fatto superate le keybox, che non sono, tuttavia, state vietate. La loro rimozione a Roma è dovuta, infatti, a un’iniziativa del Comune.