Introduzione

Con l'avvicinarsi delle festività natalizie, molti italiani stanno pianificando le proprie vacanze. Proprio in queste occasioni, però, il rischio di furti in casa è dietro l’angolo. Secondo un sondaggio di YouGov, il 30% degli italiani prevede di viaggiare durante il periodo natalizio, tra Natale e Capodanno. Il 20% invece si sposterà nei primi mesi del 2025. Tra settimane bianche e brindisi di Capodanno, lasciare la casa e le attività incustodite può trasformare le festività in un incubo.

I dati ISTAT sul 2023 mostrano l’impatto dei furti a livello nazionale, con oltre 1 milione di episodi registrati. Questo fenomeno si intensifica durante le festività natalizie: l’anno scorso, infatti, secondo il 3° Rapporto dell'Osservatorio sulla Sicurezza della Casa di Verisure Italia, realizzato in collaborazione con il Censis, durante il periodo natalizio si è registrato un aumento significativo dei furti in abitazione in Italia. Solo nel mese di dicembre 2023 sono stati denunciati 18.864 furti in abitazione, rendendolo il periodo con il maggior numero di denunce nell'anno.