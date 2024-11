Crolla palazzina nel Casertano: due persone estratte vive

Non ci sarebbero dispersi, secondo quanto accertato finora, nel crollo parziale di una palazzina avvenuto ieri sera intorno alle 23 nel centro storico di San Castrese, una frazione a pochi chilometri da Sessa Aurunca, nel Casertano. Sul posto, con i carabinieri e il 118, i Vigili del Fuoco di Caserta hanno salvato, liberando dalle macerie, due uomini che erano nei pressi della palazzina quando è avvenuto il crollo. Altre due persone, non coinvolte nel crollo, sarebbero state aiutate ad allontanarsi. Viene ritenuta remota l'ipotesi di eventuali dispersi, anche perchè la palazzina, come accertato dai carabinieri della Compagnia di Sessa Aurunca, risultava disabitata. Disagi si registrano inoltre per alcune persone che vivevano nelle abitazioni attigue alla palazzina, che sono rimaste bloccate a causa del crollo.