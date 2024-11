Corvetto, padre di Ramy: "Basta violenza, non è bene per mio figlio"

Come già fatto all'indomani dei disordini scoppiati in quartiere, Yehia Elgaml, padre di Ramy, intervistato da Telelombardia, ha mandato "un messaggio a tutte le persone che hanno fatto queste brutte cose, questi disordini: io non voglio che accada come l'altro ieri, basta casino, basta violenza. Basta fermare le strade, basta, questo non è bene per Ramy". Intanto 'Verità per Ramy e Fares' è lo slogan con cui è organizzata sabato sera una fiaccolata in piazza Gabrio Rosa, nel quartiere Corvetto di Milano

Come già fatto all'indomani dei disordini scoppiati in quartiere, Yehia Elgaml ha mandato "un messaggio a tutte le persone che hanno fatto queste brutte cose, questi disordini: io non voglio che accada come l'altro ieri, basta casino, basta violenza. Basta fermare le strade, basta, questo non è bene per Ramy". "La nostra famiglia - ha sottolineato - non c'entra nulla con questi scontri. Io voglio solo la verità, grazie ancora al sindaco di Milano Giuseppe Sala, grazie mille a lui, mi ha chiamato e mi ha fatto le condoglianze". Yehia ha poi raccontato com'era il figlio: "Ramy era contento, sempre sorridente, sempre elegante, sempre vestito bene, profumato. Ramy rideva sempre, a tutto il quartiere piaceva perché è un bravo ragazzo. Ramy è arrivato qui a 8 anni, vive qui da 10 anni: domenica è uscito dicendo che andava con amici, gli ho detto vai e non fare tardi". Ora "ho fiducia della giustizia, rispetto la legge italiana. Questo Paese è il secondo Paese per noi, anzi non il secondo è il primo: l'Italia è la prima patria per noi. Vogliamo solo vedere le telecamere e avere giustizia. Chi parla di una rapina sbaglia: mio figlio si è sempre guadagnato i soldi lavorando, faceva l'elettricista. Io anche sono venuto in Italia e ho scelto l'Italia per avere un futuro, per me è il Paese più bello del mondo". "Non dormo più dalla notte dell'incidente, domani prima dell'autopsia potrò riabbracciare mio figlio per l'ultima volta" conclude il padre del giovane, mostrando alle telecamere "dove dormiva Ramy, ora il letto è vuoto, ci sono solo fiori".