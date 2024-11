Meteo, freddo e neve sull'Italia fino a fine novembre

Previsto un temporaneo aumento della pressione. La giornata sarà contraddistinta dalla presenza delle nebbia nel nordest, in Toscana e sul Lazio, ma anche sulle zone pianeggianti, su coste e valli. Il cielo si potrà vedere, in assenza di nebbia, molto nuvoloso. Entro sera peggiorerà sui confini alpini, dove l’aria fredda in arrivo sull’Italia porterà anche la neve. Non si escludono anche brevi e isolati piovaschi, in particolare sulla Liguria di Levante, ed entro sera pure sulla Campania, mentre godranno di un più ampio soleggiamento le regioni del medio e basso Adriatico, il resto del sud e soprattutto Sardegna e Sicilia, dove il clima si manterrà piuttosto mite. Dalla serata è attesa un'intensificazione dei venti dai quadranti nord-orientali sul medio e alto Adriatico dove si registrerà anche un rapido aumento della copertura nuvolosa.