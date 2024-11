Bologna, ciclista 48enne muore investito da un camion rifiuti

Un ciclista di 48 anni morto dopo essere stato investito da un camion della raccolta rifiuti di Hera, a Bologna. L'incidente è avvenuto in via Toscana angolo Foscherara, in zona Savena, questa mattina intorno alle 11.30. Sono in corso tutti gli accertamenti per ricostruire esattamente la dinamica. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e quattro pattuglie della polizia locale. L’azienda municipalizzata ha inviato un messaggio di “cordoglio per la famiglia della persona deceduta e sta collaborando con le autorità per ricostruire l'esatta dinamica di questa tragedia".