Le prime pagine dei quotidiani di oggi 26 novembre: la rassegna stampa

Diversi temi questa mattina sulle prime pagine. La cronaca è dedicata ai due processi contro Impagnatiello e Turetta per i femminicidi rispettivamente di Giulia Tramontano e di Giulia Cecchettin. Il primo è stato condannato all’ergastolo, stessa pena chiesta per il secondo. Spazio poi a Unicredit che offre 10 miliardi per l’acquisizione delle quote di Bpm ma trova il muro del governo. In politica, caos nel M5S con Conte che chiude all’era Grillo. Calcio: oggi Milan, Inter e Atalanta impegnate in Champions