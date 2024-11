Introduzione

Dopo la “bomba Maradona”, la “bomba scudetto”, la “Kvara” e quelle dedicate a Osama bin Laden e Kim Jong-un, per il Capodanno 2024 a far paura è la “bomba Sinner”, un botto illegale molto pericoloso, capace di staccare di netto una mano quando esplode. I carabinieri di Napoli l’hanno scovata tra centinaia di altri ordigni e petardi individuandola dal colore arancione, come i capelli del campione altoatesino. Seguendo alcune chat Telegram e sui social, attraverso i quali era possibile addirittura fare gli ordini con consegne da Napoli in tutt'Italia, i militari sono arrivati nell' abitazione di un 24enne incensurato dell'area Flegrea dove sono stati trovati 50 chili di materiale esplodente. Ecco quali sono i nomi dati negli ultimi anni a queste bombe.