Morta Cassandra Capasso, aveva fatto provino ad Amici durante chemio

Antonia Capasso era una giovane donna determinata a combattere fino all’ultimo contro quel male che l’aveva trasformata in una vera e propria “guerriera”, come amici e familiari amavano definirla. Nel secondo nome, Cassandra, che aveva scelto di aggiungere al suo ufficiale, si rifletteva il desiderio di distinguersi e raggiungere il successo. A soli 26 anni Antonia non è riuscita a sconfiggere un linfoma linfoblastico, un tumore che l’aveva provata per anni. Nonostante la malattia, non aveva mai abbandonato il suo sogno di sfondare nel mondo dello spettacolo. Il suo talento e la sua passione per il canto rimangono impressi in chi la ricorda, soprattutto per il provino virtuale ad Amici di Maria De Filippi, che aveva affrontato con entusiasmo e speranza.