Hanno reagito alle accuse mosse da food influencer e giornalisti secondo cui la pasta che ogni giorno espongono in vendita per le strade della città non è davvero artigianale

Le pastaie di Bari vecchia hanno protestato contro le accuse mosse dai turisti sul fatto che le orecchiette pugliesi che ogni giorno espongono per le strade della città siano industriali e non artigianali. A sollevare i dubbi sarebbero stati un food influencer sui social e alcuni giornalisti, che hanno parlato delle condizioni poco igieniche in cui sono conservati i cibi dei pastifici improvvisati. Di qui la reazione da parte delle pastaie e dei loro familiari. La protesta si è rivolta anche contro il Comune di Bari, cui le pastaie chiedono di essere messe in regola.