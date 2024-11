Stefano Guidotti, arresti legati al caso del manager rapito a Mosca

L’imprenditore italiano, residente a Mosca, era stato sequestrato a scopo di estorsione in Russia per circa 36 ore tra fine giugno e inizio luglio, poi era stato liberato dalla polizia. I Ros dei carabinieri e il Servizio centrale operativo della polizia hanno eseguito delle misure cautelari. Alle 11 in Procura a Bologna una conferenza stampa con i dettagli

Stefano Guidotti, imprenditore italiano residente a Mosca, è stato sequestrato in Russia per circa 36 ore tra fine giugno e inizio luglio: ora sono stati eseguiti degli arresti legati al caso. I particolari saranno resi noti durante una conferenza stampa, in programma alle 11 in Procura a Bologna