Caso Migranti, Santalucia (Anm): "Da Musk invettiva, danno per Italia"

"Le critiche sono sempre ben accette da qualunque parte provengano, ma dire che i magistrati se ne devono andare non è una critica, è un'invettiva. Musk è un personaggio influente: mi chiedo se un messaggio di quel tipo, che ha avuto moltissimi follower, non getti una luce abbastanza negativa sul Paese". Lo ha detto il presidente dell'Anm, Giuseppe Santalucia, a margine della sua relazione nel Comitato direttivo centrale, dopo la polemica per le parole del fondatore di Tesla (e capo del Dipartimento per l'efficienza in pectore dell'amministrazione Trump) Elon Musk. "Chi non conosce le vicende, tra i tantissimi che hanno letto, può pensare che l'Italia sia un Paese da evitare - ha aggiunto -, un danno enorme che va ben al di là di una querelle sulla magistratura. Se un uomo di quella presenza pubblica mondiale scrive quelle cose, chi legge può diffidare dell'Italia. Ma non c'è da diffidare dell'Italia". A Musk aveva risposto con una nota anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella (su Insider: il duello che non ti aspetti).