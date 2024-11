Eternit bis, oggi la prima udienza del processo d'appello a Torino

Si tratta di uno dei filoni scaturiti dall'inchiesta bis della Procura e divisa in diversi tronconi nel 2016. Nel mirino di accusa e difesa la condanna decisa nel giugno 2023 dalla Corte d'Assise di Novara per l’imprenditore svizzero Stephan Schmidheiny: 12 anni di carcere per l’omicidio colposo di 147 persone, vittime dell'esposizione all'amianto nella fabbrica di Casale Monferrato ascolta articolo

Prima udienza oggi, 13 novembre, del processo Eternit bis di fronte alla Corte d'assise d'Appello di Torino. Il 7 giugno 2023 la Corte d'Assise di Novara aveva condannato in primo grado lo svizzero Stephan Schmidheiny - ultimo titolare della fabbrica Eternit di Casale Monferrato - a 12 anni di carcere, in uno dei fronti scaturiti dall'inchiesta bis della Procura di Torino, spezzettata in diversi tronconi dalla decisione di un giudice nel 2016. Le successive udienze sono già fissate per il 20 e 27 novembre e il 4, 11 e 18 dicembre.

La condanna a Novara A Novara Schmidheiny era imputato con l'accusa di omicidio volontario con dolo eventuale, reato che è stato poi derubricato a omicidio colposo, per la morte di 392 persone vittime dell'esposizione all'amianto nel territorio di Casale Monferrato, tutte legate al materiale lavorato nella fabbrica locale della multinazionale elvetica. I pubblici ministeri Gianfranco Colace e Mariagiovanna Compare avevano chiesto l'ergastolo. Gli avvocati della difesa, Astolfo Di Amato e Guido Carlo Alleva, l'assoluzione "perché il fatto non sussiste" per mancanza di prova sul nesso di causalità, e in seconda battuta "perché il fatto non costituisce reato". La modifica del reato da omicidio volontario con dolo eventuale a omicidio colposo aveva mandato in prescrizione 199 casi su 392, mentre per altri 46 Schmidheiny era stato assolto e per gli ultimi 147 è arrivata la condanna a 12 anni. leggi anche Processo Eternit bis, Stephan Schmidheiny condannato a 12 anni

Il filone di Cavagnolo Il 10 maggio 2024 la Cassazione ha annullato (con rinvio) la prima delle condanne per omicidio colposo inflitte a Schmidheiny, quella a un anno e otto mesi pronunciata dalla Corte d'appello di Torino per la morte di Giulio Testore, dipendente dello stabilimento Saca Eternit di Cavagnolo, avvenuta nel 2008 per una malattia che secondo l'accusa è legata all'esposizione all'amianto. Il processo d’appello bis per questo troncone dell’inchiesta ha preso il via lo scorso 23 ottobre. La sentenza a Napoli Nel giugno 2024 invece la Corte di Assise di Appello di Napoli (seconda sezione) ha confermato la condanna a tre anni e mezzo inflitta in primo grado a Schmidheiny per l'omicidio colposo di Antonio Balestrieri, uno degli operai dello stabilimento Eternit di Bagnoli, deceduto a causa della prolungata esposizione all'amianto. approfondimento Amianto, 1545 vittime da mesotelioma ogni anno in Italia