Padova, studente cade dal terzo piano e muore: aperta un'inchiesta

Un ragazzo di 21 anni è morto cadendo dal terzo piano di una residenza universitaria a Padova. Sul caso è stata aperta un’inchiesta, ma gli inquirenti propendono per un gesto volontario. Le indagini, comunque, non escludono alcuna ipotesi. Il ragazzo è stato trovato questa mattina verso le 8 in prossimità della residenza Nord Piovego, situata nella Cittadella dello studente e gestita dall’Esu di Padova. Al momento dell’intervento del 118 il ragazzo era già privo di vita.