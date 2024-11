Sciopero treni in Campania: stop di 23 ore per Trenitalia

Domani, 9 novembre, si terrà uno sciopero del personale Trenitalia in Campania, indetto da vari sindacati, dalle 19.00 di sabato alle 18.00 di domenica. Durante la mobilitazione, non saranno attive le fasce di garanzia. I viaggiatori sono invitati a consultare l’app di Trenitalia per aggiornamenti sui servizi

Dopo lo sciopero nazionale del trasporto pubblico locale di oggi, domani si terrà una nuova mobilitazione che coinvolgerà i treni ad alta velocità in Campania. La protesta è stata proclamata dai sindacati Osr Filt-Cgil, Uilt-Uil, Ugl Ferrovieri, Fast e Orsa, e vedrà il personale Trenitalia incaricato della conduzione dei treni della Direzione Business Alta Velocità (Dbav) della Campania fermarsi per 23 ore, dalle 19.00 di sabato 9 novembre fino alle 18.00 di domenica 10 novembre.

Durata e modalità dello sciopero



Lo sciopero avrà una durata significativa, con possibili disagi per chi ha pianificato di viaggiare in treno durante il weekend. Poiché la mobilitazione si svolgerà tra sabato e domenica, non sono previste le fasce orarie di garanzia che solitamente si applicano solo nei giorni feriali.



Consigli per i viaggiatori



Gli utenti che devono spostarsi nella regione Campania durante il periodo di sciopero potrebbero incorrere in cancellazioni e ritardi. Per aggiornamenti in tempo reale, Trenitalia invita i passeggeri a consultare la propria app (o il sito), che fornirà le informazioni su eventuali treni soppressi e sullo stato del servizio in tempo reale.



