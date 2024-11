Sciopero nazionale trasporto pubblico 8 novembre 2024, cosa sapere

Sarà un venerdì nero quello che attende i viaggiatori lungo le linee di bus, tram e metro: è stato infatti indetto uno sciopero nazionale del trasporto pubblico locale di 24 ore per la giornata di domani 8 novembre. Garantito solo il 30% del personale viaggiante e i servizi assolutamente indispensabili per gli utenti, come gli scuolabus e i collegamenti con porti e aeroporti, oltre al trasporto dei disabili, mentre non ci saranno le tradizionali fasce di garanzia

Si prospetta un venerdì nero per i trasporti domani 8 novembre: previsto infatti uno sciopero nazionale di 24 ore, dalle 0:00 alle 23:59, di tutti i mezzi del trasporto pubblico locale. A proclamarlo sono stati i sindacati Filt Gil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna “per il rinnovo del Ccnl, per la carenza di risorse, per la mancanza di politiche di programmazione, per la riforma del settore e per la salute e sicurezza sul lavoro". A rischio anche le tradizionali fasce di garanzia: per la prima volta dopo 19 anni l’agitazione potrebbe non avere fasce orarie sicure per i viaggiatori. In occasione di questo sciopero, a Roma si terrà anche una manifestazione davanti al ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture a partire dalle 10.30.