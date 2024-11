Rozzano, morto a 60 anni il sindaco Gianni Ferretti

Il sindaco di Rozzano, Gianni Ferretti, è morto all'età di 60 anni per un malore improvviso. Ad annunciarlo, in una nota, è stato il Comune. Riconfermato lo scorso giugno alla guida del comune milanese e sostenuto da centrodestra e Italia Viva, il primo cittadino di recente aveva strenuamente difeso Rozzano dalle accuse di essere un luogo malfamato e insicuro, dopo l'omicidio per rapina di Manuel Mastrapasqua. “Con immenso e profondo dolore annunciamo la prematura scomparsa del nostro amato Sindaco, Gianni Ferretti”, si legge sul sito ufficiale del Comune di Rozzano. “La sua perdita lascia un vuoto incolmabile nella nostra comunità, che ha servito con instancabile dedizione, passione e una visione lungimirante per il futuro. In questo momento di grande tristezza, ci stringiamo con affetto alla sua famiglia, condividendo il loro dolore e portando gratitudine e riconoscenza per tutto ciò che il Sindaco ha donato a noi tutti". A partire da oggi, il Comune di Rozzano osserverà tre giorni di lutto.

Nato nel 1963, Ferretti avrebbe compiuto 61 anni il prossimo 29 dicembre. Di recente, aveva strenuamente difeso Rozzano dalle polemiche sulla scarsa sicurezza, rispondendo indirettamente anche alle parole di Fedez. "Rozzano siamo noi”, aveva scritto il primo cittadino. “La nostra è una comunità di gente per bene, persone oneste che vivono la città ogni giorno con senso civico, rispetto delle regole e attenzione al bene comune che non hanno nulla a che fare con la malavita". Poi aveva aggiunto: "Affrontiamo le criticità con coraggio. I fatti di cronaca ci sono stati e, come accade ovunque, ci saranno sempre. Rozzano, come tutte le città, ha i suoi problemi e le sue criticità, ma li affrontiamo a testa alta, con senso di responsabilità e fiducia".

Anche il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, si è unito al cordoglio per la morte del sindaco Ferretti. "Regione Lombardia esprime sincere condoglianze alla famiglia e a tutta la comunità di Rozzano" ha detto Fontana, che ha parlato di "profonda tristezza" per la morte del primo cittadino. "In carica per il suo secondo mandato al contempo lottava contro la leucemia, la scorsa primavera era stato riconfermato con ampia maggioranza, chiaro riconoscimento al suo impegno e al lavoro svolto per la comunità", ha aggiunto il presidente della Regione.

Il cordoglio bipartisan

Dopo la notizia della morte di Gianni Ferretti, tanti i messaggi di cordoglio. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha espresso la sua vicinanza sui social "alla famiglia e a tutta la comunità" di Rozzano per la morte del sindaco Gianni Ferretti, appresa "con dolore". Anche il segretario Alessandro Capelli e la comunità del Partito Democratico Milano metropolitana hanno comunicato, in una nota, "sentite condoglianze alla famiglia e agli affetti del sindaco di Rozzano". "La scomparsa di un primo cittadino è sempre motivo di profondo dolore per un'intera comunità, quella cittadina di cui era alla guida e quella regionale che nel Sindaco ha il suo interlocutore primario. Un dolore ancora più grande quando a lasciarci sono figure come quella di Gianni Ferretti, che amava profondamente la sua città e l'ha sempre fortemente difesa da ingiustificati luoghi comuni e da espressioni gravi e offensive come quella recentemente formulata dal rapper Fedez", ha sottolineato invece il presidente del Consiglio regionale Federico Romani. "A Rozzano ha dedicato ogni istante della sua vita da sindaco, lottando contro gli stereotipi in cui spesso è stata ritratta. Chi lo ha conosciuto non può dimenticare la sua grande passione per la cosa pubblica e il suo impegno costante per migliorare la vita dei cittadini", ha riferito il capogruppo lombardo di Forza Italia Gianluca Comazzi. Come un "bravo amministratore, competente e appassionato" lo ha ricordato anche il coordinatore della Lega Lombarda Fabrizio Cecchetti. "Gianni è stato una guida instancabile, una figura di grande integrità e umanità" ha proseguito la consigliera regionale di FdI Maira Cacucci, che di Ferretti è stata assessore.

I messaggi di cordoglio

"Alla famiglia di Gianni Ferretti, sindaco di Rozzano, in provincia di Milano, vanno le mie condoglianze personali e quelle di tutto il gruppo di Forza Italia al Senato per la prematura scomparsa di un bravissimo amministratore. Gianni era stato confermato con un largo consenso. Lo ricordiamo come un saggio amministratore e un integerrimo tutore della sua comunità”, ha detto il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri. “Siamo scioccati. Forza Italia perde una persona equilibrata, un grande amministratore, molto apprezzato dai cittadini per le sue capacità, la sua passione e dedizione. A nome mio e di tutta la comunità di Forza Italia in Lombardia esprimo profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia”, ha dichiarato in una nota Alessandro Sorte, deputato di Forza Italia e segretario regionale della Lombardia. Mentre il deputato di FdI Riccardo De Corato lo ha definito “uno dei migliori sindaci della Lombardia dal 2019 ad oggi". "Grande uomo, grande papà, grande amministratore", lo ha ricordato così il parlamentare leghista Luca Toccalini. "La sua dedizione rimarrà sempre un esempio per tutti noi, sia per l'attenzione umana, che ha saputo sempre donare al prossimo, ai più fragili, alla propria comunità, sia per la visione prospettica, che ha visto e vede Rozzano concreto attore dello sviluppo economico e sociale a livello locale e regionale", ha dichiarato il capogruppo lombardo di Fratelli d'Italia Christian Garavaglia.