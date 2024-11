Introduzione

In Italia stanno arrivando la pioggia e il freddo. L’alta pressione, infatti, lascerà presto il passo ad alcune precipitazioni che interesseranno diverse regioni.



Oggi, martedì 5 novembre, l’Anticiclone garantisce atmosfera stabile su gran parte del Paese, ma le prime piogge iniziano a interessare la Sicilia orientale. Da domani e dopodomani, mercoledì 6 novembre e giovedì 7, le precipitazioni si allargheranno anche sul resto dell’isola e poi su Calabria ionica e Sardegna orientale. Attesa nebbia, anche fitta, sulla Pianura Padana. Per quanto riguarda il week-end, è prevista un’iniezione di aria più fredda dai Balcani. Sabato il maltempo, in particolare, dovrebbe colpire la Sardegna mentre domenica le regioni adriatiche. La prossima settimana, dopo San Martino, dovrebbe arrivare l’inverno. Ecco le previsioni per i prossimi giorni