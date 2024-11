Pericolo scommesse e trading in aumento tra minorenni: più di 800 mila

Dai dati emerge che tra i minori è in aumento il desiderio di arricchirsi presto e subito, cercando qualsiasi mezzo, spesso fittizzi, per fare soldi. "Per questo – aggiunge Fiasco –, bisognerebbe promuovere l'educazione finanziaria partendo dalle scuole superiori, mettendo in evidenza le tecniche che inducono ad abbagli cognitivi, perché si basano sulla manipolazione degli automatismi di pensiero quando è in ballo la ricerca di guadagni finanziari. Bisogna svelare i dispositivi che vengono attivati per attrarre a fare trading. Quella finanziaria, nella forma del trading, è una tipica scommessa, dove l’illusione della controllabilità è dominante".

Come affrontare il fenomeno

È dello stesso avviso anche il quattro volte Campione del Mondo di trading Andrea Unger: "Prima di tutto è bene evidenziare che da un punto di vista giuridico un minorenne non può fare trading con denaro reale e, chiunque avalla o sponsorizza questa possibilità, sta infrangendo la legge. Il trading è per adulti, adeguatamente preparati e consapevoli dei rischi - sottolinea -. "Occorre raccontare episodi di truffe, parlarne il più possibile e dimostrare alle persone che il vero trading è un’altra cosa. Se chi fa trading pensa di diventare ricco subito, è meglio che lasci perdere, non è quello il motore giusto per partire. Se invece ha una passione per i mercati e dedizione nello studio, questo è il modo giusto per orientarsi nel mondo del trading. L’unica difesa è l’alfabetizzazione finanziaria. Una buona formazione finanziaria permette di investire in maniera consapevole. Anzi, dovrebbe essere insegnata a scuola, soprattutto perché i ragazzi italiani, a livello europeo, sono tra quelli che hanno maggiori lacune".