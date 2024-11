Introduzione

L'alta pressione presente in queste ore sul nostro Paese garantirà tempo stabile fino a martedì 5 novembre, con temperature al di sopra della media di stagione. Ma a partire dall'inizio della prossima settimana ci sarà uno sbilanciamento verso ovest dell'anticiclone, che porterà all'arrivo di aria fredda con conseguente abbassamento delle temperature. Una condizione che interesserà prevalentemente il Sud, con un peggioramento a carico di alcuni settori (come Sicilia ionica e Sardegna orientale).