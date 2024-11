Meteo, inizio novembre con alta pressione e tempo asciutto

Il mese inizia sotto l'alta pressione che porta tempo asciutto per il ponte di Ognissanti. Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano ci sarà tanto sole. Da segnalare comunque foschie e nebbie sulla Pianura Padana e localmente anche su coste adriatiche e zone interne del Centro. Poco da segnalare anche sulla prima settimana di novembre quando un nuovo impulso anticiclonico prenderà il via sui settori occidentali del continente. Avvicinandoci alla fine della prossima settimana, segnala il Cmi, i massimi dell'alta pressione saranno prima sui settori occidentali del continente e poi verso la Scandinavia. Questo potrebbe lasciare spazio a infiltrazioni di correnti orientali verso il Mediterraneo centrale. Le conseguenze sarebbero un modesto calo delle temperature e condizioni meteo probabilmente un po' più instabili.

Al Nord

Al mattino tempo stabile su tutti i settori ma con nebbie e nubi basse su coste e pianure, maggiori aperture altrove. Al pomeriggio ancora tempo stabile con cieli poco o irregolarmente nuvolosi ovunque. In serata e nottata ancora addensamenti bassi e foschie su coste e pianure. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro

Al mattino tempo asciutto su tutti i settori con nuvolosità e schiarite, locali foschie su coste e vallate interne. Al pomeriggio ancora tempo stabile con nubi sparse e ampie schiarite. In serata e in nottata si rinnovano condizionni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi, nuvolosità bassa sulle coste adriatiche. Temperature minime in calo e massime stazionarie. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole

Al mattino tempo asciutto su tutti i settori con nuvolosità e schiarite, locali nubi basse sulle zone costiere. Al pomeriggio ancora tempo stabile con nubi sparse e ampie schiarite. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi, nubi basse in formazione sulle coste. Temperature minime in calo e massime stazionarie. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.