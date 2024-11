Napoli, dopo le polemiche la denuncia: chiesto sequestro "Pulcinella"

Lo stilista e scultore Gianni Molaro vi ha riconosciuto una sua opera pubblicata su una celebre rivista di architettura. In base alla denuncia, si tratterebbe di un caso del cosiddetto plagio evolutivo: la nuova opera, per quanto non pedissequamente imitativa o riproduttiva dell'originaria, si traduce non in un'opera originale, ma nell'abusiva, non autorizzata, rielaborazione, in violazione degli artt. 4 e 18 legge sul diritto d'autore

Un caso di "plagio evolutivo"?

L'opera allestita in piazza a Napoli avrebbe dovuto rappresentare la maschera di Pulcinella con un cilindro di stoffa colorata montato su un'impalcatura di tubolari in ferro, terminante, nella parte superiore, da un colletto di camicia bianco. "Ebbene tale opera, ideata dal maestro Pesce nel corso dei suoi ultimi anni di vita e richiamante una sua precedente realizzazione, la lampada di Pulcinella, di poco antecedente", sostiene Molaro, "non è altro che la copia, seppur rivisitata in quanto a materiali e colori, di un'opera da me realizzata intorno alla metà degli anni Novanta e già edita su alcune delle più importanti riviste di interior design a livello nazionale". Una scultura fatta da due cilindri terminanti con un collo di camicia, progettata per adeguarsi, con varie varianti, ai diversi contesti, definita con una cravatta; e fungeva da base per la collocazione di due ulteriori sculture raffiguranti, in forma stilizzata, una testa maschile e una femminile. Appena un paio di pagine prima era pubblicata un'opera (vaso da arredamento) dello stesso Pesce. "Appare, pertanto, più che plausibile che lo stesso abbia avuto nella sua disponibilità copia dello numero della rivista e tratto da essa ispirazione per le sua futura opera", si legge in una nota di Molaro. In base alla denuncia, si tratterebbe di un caso del cosiddetto plagio evolutivo, "ovvero laddove la nuova opera, per quanto non pedissequamente imitativa o riproduttiva dell'originaria, a causa del tratto sostanzialmente rielaborativo dell'intervento che su di essa è stato eseguito, si traduce, non in un'opera originale e individuale ma nell'abusiva, non autorizzata, rielaborazione di quest'ultima compiuta, comunque, in violazione degli artt. 4 e 18 legge sul diritto d'autore". Molaro ha chiesto quindi l'immediato sequestro e la rimozione dell'opera, senza alcuna forma di polemica nei confronti dell'Amministrazione. "E' evidente", spiega, "che cambiare qualche dettaglio non significa aver creato un'opera nuova, scaturita dal proprio ingegno e pensiero".