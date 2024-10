Napoli, installazione di Gaetano Pesce fa discutere sui social

3/6 ©Ansa

L’autore del Pulcinella è un nome noto nel mondo del design: Gaetano Pesce, artista iconoclasta a cui si devono opere come la poltrona antropomorfa Up5, che simboleggia la schiavitù cui la società contemporanea assoggetta la donna. Si è spento ad aprile scorso, a 84 anni, a New York, dove viveva dal 1983. Nato a La Spezia nel 1939, cresciuto tra Padova e Firenze, si è laureato poi in Architettura e design industriale a Venezia studiando con maestri come Carlo Scarpa e Ernesto Rogers.