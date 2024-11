Meteo, sole e temperature oltre le medie. Quanto dura la 'novembrata'?

Introduzione

Anche se ormai è autunno inoltrato, le temperature, in gran parte del Paese, sono ben al di sopra della media. Gli esperti de iLMeteo.it confermano che anche il mese di novembre è partito con sole e temperature miti. In alcune zone del Paese sembra di essere ancora in estate, specie in montagna (dove ci sono fino a 8°C in più sulle Alpi) e al Centro-Sud.

Si può parlare a tutti gli effetti di una 'novembrata', termine che indica un periodo caldo e soleggiato nel cuore dell’autunno, con temperature decisamente oltre la media, come quello in corso in questo momento in Italia. In genere la 'novembrata' arriva intorno al 10 del mese, a ridosso dell’Estate di San Martino. Quest’anno invece è arrivata prima, per via di un nucleo anticiclonico che si è insediato sul continente prima del previsto a causa dell’unione tra l’anticiclone delle Azzorre e quello africano. Ecco tutti i dettagli e le previsioni meteo per i prossimi giorni