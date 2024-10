Umbria, Donatella Tesei indagata per fondi agricoli: il gip archivia

È stata già archiviata dal gip di Perugia l'indagine per abuso d'ufficio a carico della presidente della Regione Umbria Donatella Tesei (ricandidata alle prossime regionali con il centrodestra) e dell'assessora al Bilancio Paola Agabiti. In giornata era emerso che la Procura di Perugia aveva iscritto nel registro degli indagati Tesei e Agabiti. Il procuratore Cantone ha inviato al Gip la richiesta di archiviazione alla luce dell'abolizione del reato di abuso d'ufficio. E l'avvocato Nicola Di Mario, difensore di Agabiti, ha confermato l’archiviazione: "Laddove non fosse stata disposta l'abrogazione dell'abuso d'ufficio, la originaria e provvisoria contestazione di reato elevata a carico della dottoressa Paola Agabiti sarebbe risultata del tutto infondata sul piano giuridico". L'avvocato Di Mario ha quindi precisato che la richiesta di archiviazione è stata accolta e dunque il relativo procedimento definito.