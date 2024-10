Roma, mangia un dolce e muore per choc anafilattico a 14 anni: era allergica alle arachidi

Una vacanza si è trasformata in tragedia per una famiglia inglese, giunta a Roma per una settimana di ferie. Durante un pranzo in un ristorante nel quartiere Gianicolense, la figlia della coppia, una 14enne, è morta in seguito a un grave choc anafilattico dopo aver consumato un dessert. La ragazzina era allergica alle arachidi e il dolce conteneva tracce di frutta secca. Nonostante i rapidi soccorsi e il trasferimento al San Camillo, la giovane non ce l’ha fatta.

Il padre ricoverato per un infarto

Il padre della ragazza, disperato per la perdita improvvisa della figlia, ha avuto un attacco cardiaco ed è stato ricoverato per angina. Ora si trova in ospedale, assistito dai medici. La procura, con il pubblico ministero Mario Dovinola, ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, con l’obiettivo di chiarire eventuali responsabilità. I magistrati stanno indagando se l’allergia della ragazza fosse stata segnalata al ristorante e se siano stati rispettati i protocolli di sicurezza. L’autopsia prevista nelle prossime ore potrà chiarire definitivamente le cause della morte e aiutare a capire come un momento di gioia si sia trasformato in un dramma familiare.